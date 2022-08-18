Сербско-косовские переговоры закончились безрезультатно

В Брюсселе не скрывают разочарования тем, что переговоры между Сербией и Ковосвым, прошедшие при посредничестве ЕС, оказались безрезультатными. Белграду и Приштине не удалось договориться по вопросу о намерении властей самопровозглашенной республики ввести запрет на сербские удостоверения личности и автомобильные номера.

Провал переговоров прокомментировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: «И случилось это тогда, когда Европа переживает переломное время. Мы видим, что на наш континент вернулась война. После вторжения России в Украину мы столкнулись с драматическим и очень опасным моментом для нашего континента. Сейчас не время для роста напряженности, пора искать решения».

Накануне президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косова Альбин Курти встречались с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который пообещал, что силы KFOR вмешаются в ситуацию, если произойдет новое обострение. Размещенный в Косове контингент НАТО KFOR насчитывает 3 700 человек.

Власти в Приштине заявили о намерении запретить сербские документы в конце июля. В ответ проживающие на севере Косова сербы вышли на акции протеста и начали воздвигать баррикады. После этого косовские власти заявили, что откладывают введение запрета на один месяц.