Палестинский лидер прокомментировал свое высказывание по поводу Холокоста

Скандал, разразившийся после пресс-конференции по итогам переговоров канцлера ФРГ Олафа Шольца и палестинского лидера Махмуда Аббаса, набирает обороты. Шквал критики вызвал ответ Аббаса на вопрос, не желает ли он принести извинения по случаю 50-й годовщины захвата заложников на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Тогда были убиты 11 израильских спортсменов и тренеров.

Присутствующим Аббас заявил: "Израиль совершил пятьдесят массовых убийств, пятьдесят холокостов, и до сих пор каждый день есть погибшие от рук израильской армии. Наше требование состоит в том, чтобы мы сказали, хватит, давайте работать во имя мира, безопасности и стабильности".

Канцлер Германии отреагировал на эти слова, но не во время пресс-конференции, а несколько часов спустя.

"Я возмущен вопиющими высказывания президента Палестины. Именно для нас, немцев, любая релятивизация исключительности Холокоста недопустима и неприемлема", — написал Шольц на своей странице в Twitter.

"Махмуд Аббас, обвиняющий Израиль в совершении "50 холокостов", стоя на немецкой земле, — это не только моральный позор, но и чудовищная ложь", — заявил премьер Израиля Яир Лапид.

"Неприемлемым" заявление Аббаса назвал и вице-президент Еврокомиссии МаргарИтис Схинас. "Искажение Холокоста опасно. Оно подпитывает антисемитизм и оказывает пагубное влияние на демократию", — подчеркнул Схинас.

Дал комментарии и сам Аббас. В заявлении его канцелярии говорится, лидер палестинцев осуждает Холокост и у него не было цели его отрицать. "Под преступлениями, о которых говорил Аббас, имелись в виду массовые убийства палестинцев, совершенные после 1948 года израильскими войсками", — говорится в частности в документе.