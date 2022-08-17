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мир

В Ростовской области ликвидирован крупный пожар

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 Euronews
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Пожары в Ростовской области
Пожары в Ростовской области   -   Авторское право  Ministry of Emergency Situations of Russia

В Усть-Донецком районе Ростовской области полностью ликвидирован крупный пожар. Огонь повредил десятки построек. По данным МЧС РФ, борьбу с пожаром вели более 530 человек и 122 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Площадь охваченной пламенем территории составила 331 га. Причиной возгорания, как сообщается, стал перехлест проводов линий электропередач. Загорелась трава. Остановить пламя было крайне сложно. Возбуждено уголовное дело.

Больше всего от лесного пожара пострадала станица Верхнекундрюченская, где огонь повредил или уничтожил 70 строений. 

17 августа, пожар в Рязанской области стал причиной задымления на юге и юго-востоке Москвы.