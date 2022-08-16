Война в Украине, 174-й день: главное. Обстрел Харькова и взрывы в Крыму

Обстрел Харькова

Российское вторжение в Украину продолжается 174-й день. Минувшей ночью российские войска обстреляли несколько районов Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, пострадали Шевченковский, Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. О пострадавших не сообщается. Есть разрушения инфраструктурных и других объектов.

Удары по Донецку

По данным сепаратистов, украинские военные в ночь на вторник трижды обстреляли территорию самопровозглашенной ДНР. Отмечается, что под огнем ВС Украины оказались Киевский и Куйбышевский районы Донецка, а также населенный пункт Зайцево. Всего было выпущено более 10 снарядов из артиллерии.

По словам бойцов украинской минометной части, напряженность на передовой в Донецкой области в последние дни возросла.

"Интенсивность возросла в последние дни, особенно утром, когда они (российские военные - прим.) начинают прорыв, - рассказал корреспонденту агентства Франс Пресс украинский солдат Михайло. - Ночью они подходят ближе и начинают прорыв, когда светает. Нам передают координаты, где они находятся и сколько их, и начинаем туда работать, чтобы прикрыть нашу пехоту".

Мы стараемся бить не так, как они - они хаотично бьют по квадратам, а мы стараемся точно в цель попадать, чтобы лишний раз не выдавать свою позицию и не тратить снаряды впустую, то есть ждем точных координат Михайло украинский солдат

Украинский солдат готовит минометные снаряды на позиции у линии фронта в Донецкой области 15 августа 2022 года Anatolii Stepanov / AFP

Угроза из Беларуси

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" считает, что на территории аэродрома "Зябровка" в Гомельской области Беларуси накопилось большое количество зенитно-ракетных комплексов с ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к массированному удару. Участники группы утверждают, что благодаря снимкам из космоса смогли составить актуальный и полный обзор всей техники и объектов, которые находятся в Зябровке.

Сообщается, что на аэродроме расположены от 10 до 14 единиц ЗРК С-400 "Триумф", 3 РЛС "КАСТА-2Е2" и "48Я6 Подлет", 2 ЗРПК "Панцирь". Также там находится склад боеприпасов "с минимум 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400". Группа указывает, что самолеты Ил-76 ВКС РФ подвозят ракеты для С-400 в аэропорт "Гомель", откуда их везут в Зябровку.

Кроме того в Зябровке дислоцируется большое количество машин разного военного значения, инженерная техника, окопы, палатки. Также утверждается, что в окрестностях аэродрома находятся танки Т-72 и ОТРК "Искандер", которые не видны на снимке из космоса. Эксперты группы предполагают, что в этом районе "идет подготовка к массированному ракетному удару по территории Украины в ближайшие недели".

Раскол в рядах сепаратистов?

Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) заявили о расколе в пророссийских силах, воюющих в Украине.

По имеющейся информации, ополченцы так называемой ЛНР отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Взрывы в Крыму

Информационное агентство Крыминформ сообщает о взрывах в Джанкойском районе аннексированного Россией в 2014 году полуострова. "По предварительной информации, в Джанкойском районе сегодня утром произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское, - пишет издание. - Источники Крыминформа в экстренных службах эту информацию подтверждают".

По данным одного из лидеров Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, "звуки от взрывов далеко разносятся по степи". В Минобороны РФ сообщили, что "в районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории площадки временного х боеприпасов одной из воинских частей, серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара".

К месту инцидента отправился глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов.