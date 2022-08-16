Лето одиночества: оставшимся в Украине детям не с кем играть

Чужбина или одиночество на родине? Для сотен тысяч маленьких украинцев эти летние каникулы не похожи ни на какие другие.

С началом российского вторжения в Украину в феврале более 6 миллионов человек покинули страну. Повседневная жизнь оставшихся как, например, Александра Пружины и Романа Коваленко, резко изменилась.

"Очень изменилось само ощущение, когда ты выходишь на улицу, даже по делам. На улице ты не видишь никого! Ты просто идешь один, например, когда мы гуляем с другом Ромой и я возвращаюсь от него. Такое чувство, что апокалипсис какой-то. Я просто смотрю на небо, на природу, потому что мне больше ничего не остаётся делать... Александр Пружина 18-летний житель Краматорска

12-летняя Анастасия Александрова осталась с бабушкой и дедушкой в Славянске. Она признаётся, что не помнит, когда последний раз играла со сверстниками.

- Мне не с кем гулять, целый день в тефоне сижу", - говорит девочка.

- Ну а раньше? - спрашивает журналист.

- Раньше ходили-бегали, на великах катались...

Психологи отмечают важность общения со сверстниками для развития личности и процесса социализации ребёнка. Из 275 000 детей до 17 лет, проживавших в Донецкой области до вторжения России, сегодня остались всего 40 000, сообщил агентству AP губернатор области Павел Кириленко.

Власти Украины призывают оставшиеся в области семьи, особенно с детьми, немедленно эвакуироваться. Тем же, кто всё-таки решит остаться, предстоит новый учебный год онлайн.