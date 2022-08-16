Российский лидер обрушился с критикой на "коллективный Запад"

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности, обрушился с критикой на США. По его словам, Вашингтон пытается затянуть конфликт в Украине, так же разжигает противоречия в Латинской Америке, Африке и Азии. Так, поездку Нэнси Пелоси на Тайвань Путн назвал тщательно спланированной провокацией.

Владимир Путин, президент России: "Как известно, недавно США в очередной раз, сознательно попытались подлить масло в огонь и раскачать ситуацию в азиатско-тихоокеанском регионе".

Выступление Путина последовало за визитом делегации законодателей США в парламент Тайваня, который состоялся 12 дней спустя после приезда на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Оба визита вызвали гнев Пекина.

По мнению Путина, Запад стремится к формированию агрессивных союзов.

Владимир Путин, президент России: "Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему, по аналогии НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие".

Тем временем Китай провел новые военные учения в зоне Тайваньского пролива. Во внешнеполитическом ведомстве Тайваня маневры назвали опасной провокацией, которая дестабилизирует ситуацию в регионе.