Мали: "взять ответственность в свои руки"

Миссия Франции в Мали выполнена, и теперь этому западноафриканскому государству необходимо взять судьбу в свои руки, реагируют на новость местные жители.

Последний участвовавший в операции "Бархан" французский солдат покинул малийскую землю в понедельник. Наблюдатели отмечают, что если девять лет назад пришедший на подмогу в борьбе с джихадистами иностранный контингент встретил восторженный прием, то сегодня его вывод проходил в атмосфере глубокой враждебности после захвата власти хунтой.

Я, как и многие другие малийцы, с нетерпением ждал ухода иностранных войск. Теперь нам предстоит многое сделать, мы должны упорно работать, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту Адама Сиссе член левоцентристской партии Альянс за демократию в Мали

Операция "Бархан" пришла на смену начатой в 2013 году в Мали, Мавритании, Нигере, Буркина-Фасо и Чаде операции "Серваль". Целью обеих было остановить продвижение исламистов в странах Магриба и Сахеля.

Мне кажется, не все в стране поняли: уйдет Франция или останется, это ничего не изменит. Ответственность теперь на Мали, на нас! Сериба Конаре сварщик

За девять с половиной лет операции были убиты 59 французских военнослужащих. В июле этого года миссия ООН "Минусма" взяла на себя управление панафриканскими силами.