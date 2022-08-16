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Украина

Крым: новая серия взрывов?

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 Михаил Саленков
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Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за детонации боеприпасов были эвакуированы три тысячи человек
Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за детонации боеприпасов были эвакуированы три тысячи человек   -   Авторское право  AFP

Министерство обороны России назвало "диверсией" взрыв на военном складе под Джанкоем в аннексированном Москвой Крыму. Сообщается о двух пострадавших, повреждены электростанция, железнодорожные пути и несколько жилых домов.

Железнодорожное сообщение было приостановлено. Пассажиры вечерних и ночных поездов из Крыма доставляются автобусами от станций отправления до станции Владиславовка.

Глава российской администрации региона Сергей Аксенов сообщил о трех тысячах эвакуированных. 

Причиной данного сегодняшнего ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. У нас эвакуировано более трех тысяч человек из населенных пунктов Майское и Азовское
Сергей Аксенов
глава российской администрации Крыма

"Есть поврежденные дома, есть сгоревших несколько домов. Когда подъезжали к складам, где тление идет, видим, что некоторые частные дома загорелись. Людей в зону оцепления пока не пускаем. Как только детонация прекратится, сразу приступит к работе комиссия", - сказал Аксенов.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на местных жителей сообщает, что новая серия взрывов произошла на военной авиабазе в Симферопольском районе, над ней поднимаются клубы черного дыма. По информации источника издания, военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. 

В Крыму пока не комментируют ситуацию. Советник Аксенова в Телеграм-канале призвал "подождать официальной информации по Гвардейскому от министерства обороны и не плодить слухи и версии".