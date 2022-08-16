Минобороны РФ: детонация на складе боеприпасов в Крыму - диверсия

Детонация боеприпасов на военном складе в районе Джанкоя стал результатом диверсии. Об этом заявили в минобороны России. Во вторник утром по меньшей мере два человека пострадали в из-за взрывов на севере аннексированного Россией Крыма.

Сергей Аксенов, глава российской администрации Крыма: "Пока что у нас данные о двух пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение, другого стенкой придавило. Жизни их ничего не угрожает, к счастью. Данные о пострадавших будем давать и регулярно информировать о том, что происходит. Я дал команду. Сейчас пятикилометровая зона оцеплена. Идет выселение всех людей, которые находятся в пятикилометровой зоне. Более точную информацию будем давать, когда будет официальные комментарий министерства обороны".

Сообщается, что повреждения получили окрестные жилые дома и железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Также начался пожар на трансформаторной станции, который был локализован.