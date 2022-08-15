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Корея

Сеул снова предложил помощь Пхеньяну в обмен на денуклеаризацию

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 Euronews
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Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи
Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи   -   Авторское право  AP

Сеул предложил Пхеньяну помощь в развитии экономики, энергетики, и торговли в обмен на денуклеаризацию. Об этом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сказал во время выступления по случаю 77-летия освобождения Кореи от колониального господства Японии.

План предусматривает также оказание поддержки в модернизации инфраструктуры в портах, аэропортах и больницах и реализацию продовольственной программы.

Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи: "Смелая инициатива, которую я себе представляю, поэтапно значительно улучшит экономику Северной Кореи и уровень жизни ее народа, если Север прекратит развитие своей ядерной программы и приступит к подлинному и существенному процессу денуклеаризации".

Нынешнее Предложение Сеула существенно не отличалось от предыдущих южнокорейских инициатив, которые ранее были отвергнуты Пхеньяном. Шансы на то, что КНДР сейчас примет такую сделку - невелики, полагают аналитики. В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна полностью готова к любым столкновениям с США. Помимо этого он сказал, что армия Южной Кореи "будет уничтожена" в случае попытки напасть на КНДР.