Через 25 лет Индия должна стать развитой страной, заявил премьер-министр Нарендра Моди, выступая в Красном форте в Нью-Дели во время торжеств по случаю 75-летия обретения независимости.

По словам индийского премьера, инвестиции на миллиарды долларов уже превращают страну в центр мирового производства товаров.

"Я обращаюсь также к частному сектору. Приходите, мы должны быть представлены по всему миру. Мечтая об экономической самообеспеченности, Индия не будет отставать в удовлетворении потребностей всей планеты", - сказал Моди с трибуны Красного форта.

В достижении намеченных на следующую четверть века целей, по словам Моди, значитальную роль должны сыграть женщины.

В своей речи глава индийского правительства также пообещал искоренять в стране коррупцию и кумовство.

15 августа 1947 года первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над крепостью Красный форт национальный трехцветный флаг, что стало символом ухода британских колонизаторов.