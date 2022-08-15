Фрейя: "усыпили из-за того, что люди не могли держаться подальше"Комментарии
Защитники животных обрушились с критикой на правительство Норвегии, которое в воскресенье приняло решение усыпить моржиху по имени Фрейя.
Названная в честь богини любви и красоты скандинавского язычества, 600-килограммовая самка появилась во фьорде Осло 17 июля и с тех пор стала местной достопримечательностью, несмотря на постоянные призывы держаться подальше и не беспокоить млекопитающее.
"Решение об эвтаназии моржихи было принято на основе оценки сохраняющейся угрозы для безопасности людей", - говорится в заявлении главы норвежского директората рыболовства.
"Мы пришли к выводу, что не можем гарантировать благополучие животного ни одним из доступных способов", - добавил глава директората Франк Бакке-Йенсен.
Вопрос о перемещении Фрейи на лодке в северные широты Арктики, откуда она приплыла, был отклонён из-за его сложности.