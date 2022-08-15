Фрейя: "усыпили из-за того, что люди не могли держаться подальше"

Защитники животных обрушились с критикой на правительство Норвегии, которое в воскресенье приняло решение усыпить моржиху по имени Фрейя.

Названная в честь богини любви и красоты скандинавского язычества, 600-килограммовая самка появилась во фьорде Осло 17 июля и с тех пор стала местной достопримечательностью, несмотря на постоянные призывы держаться подальше и не беспокоить млекопитающее.

Скорее людям следовало приказать держаться подальше. Это редкое животное, оно привлекало внимание. Властям следовало подождать, когда животное вернётся туда, откуда приплыло. На мой взгляд, очень неправильно было так поступать... Ульф Свеен владелец лодки в Осло

"Решение об эвтаназии моржихи было принято на основе оценки сохраняющейся угрозы для безопасности людей", - говорится в заявлении главы норвежского директората рыболовства.

Если бы это произошло в Сан-Франциско, где я часто бывал, там вам могли грозить санкции просто за то, что вы посмотрели на моржа или тюленя, лежащего Пирсе 39. Так что они находятся на другом, международном уровне по защите китов, косаток, моржей и тюленей Ян Скёйен житель Осло

"Мы пришли к выводу, что не можем гарантировать благополучие животного ни одним из доступных способов", - добавил глава директората Франк Бакке-Йенсен.

Вопрос о перемещении Фрейи на лодке в северные широты Арктики, откуда она приплыла, был отклонён из-за его сложности.