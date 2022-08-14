Каир: в Коптской православной церкви произошел пожар, есть жертвы

По меньшей мере 41 человек погиб и около 20 получили ранения в результате пожара в Коптской православной церкви в одном из районов Каира. Инцидент произошел во время воскресной службы.

Проводится расследование обстоятельств случившегося. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

К месту происшествия были направлены 15 пожарных машин и кареты скорой помощи. Пострадавших направили в близлежащие больницы. Среди них много детей, которые пришли на занятия в воскресной школе при церкви.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования главе Коптской православной церкви Тавадросу II в связи с жертвами при пожаре. Глава государства поручил профильным ведомствам оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.