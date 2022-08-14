Власти Норвегии усыпили самку моржа Фрею за игры у набережных

Власти Норвегии усыпили самку моржа, которая получила известность благодаря играм у набережных и во фьордах Осло. Фрея, – так называли животное, – была общительна, собирала большие толпы зевак, вылезала погреться на лодки и катера.

В управлении по вопросам рыбной ловли говорят, что не могли в таких условиях гарантировать безопасность как моржа, так и людей. А вывезти Фрею подальше в море оказалось слишком сложно, — утверждают чиновники.