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мир

Власти Норвегии усыпили самку моржа Фрею за игры у набережных

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 Андрей Позняков
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Самка моржа Фрея греется на солнце
Самка моржа Фрея греется на солнце   -   Авторское право  TOR ERIK SCHRDER/Tor Erik Schrøder / NTB

Власти Норвегии усыпили самку моржа, которая получила известность благодаря играм у набережных и во фьордах Осло. Фрея, – так называли животное, – была общительна, собирала большие толпы зевак, вылезала погреться на лодки и катера.

В управлении по вопросам рыбной ловли говорят, что не могли в таких условиях гарантировать безопасность как моржа, так и людей. А вывезти Фрею подальше в море оказалось слишком сложно, — утверждают чиновники.