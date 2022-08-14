Скончался автор "Смертной любви" Дмитрий Врубель

Скончался автор "Смертной любви" Дмитрий ВрубельКомментарии
Euronews
Авторское право Franka Bruns/AP2009-
В Берлине на 63-м году жизни скончался художник Дмитрий Врубель. Об этом сообщают его знакомые в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в конце июня художник заразился коронавирусом; болезнь протекала тяжело, и его ввели в состояние искусственной комы.
Врубель известен в первую очередь своим граффити "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Поцелуй Брежнева и Хонеккера" на Берлинской стене. Картина стала одним из символов объединения Германии и в целом новой эпохи в истории Восточной Европы.
В последние годы Дмитрий Врубель жил в Берлине.