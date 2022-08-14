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мир

Скончался автор "Смертной любви" Дмитрий Врубель

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 Euronews
Дмитрий Врубель и его самая известная работа
Дмитрий Врубель и его самая известная работа   -   Авторское право  Franka Bruns/AP2009

В Берлине на 63-м году жизни скончался художник Дмитрий Врубель. Об этом сообщают его знакомые в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в конце июня художник заразился коронавирусом; болезнь протекала тяжело, и его ввели в состояние искусственной комы.

Врубель известен в первую очередь своим граффити "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", или "Поцелуй Брежнева и Хонеккера" на Берлинской стене. Картина стала одним из символов объединения Германии и в целом новой эпохи в истории Восточной Европы.

В последние годы Дмитрий Врубель жил в Берлине.