Австрия: Автобус с мигрантами перевернулся во время полицейской погони

Микроавтобус, перевозивший мигрантов, попал в ДТП на границе Австрии и Словакии. В результате аварии погибли три человека, есть раненые. Это данные австрийской полиции. В ведомстве сообщают, что пытались остановить автомобиль для контроля, однако водитель не подчинился. Он увеличил скорость, чтобы скрыться от правоохранителей, но не справился с управлением. Микроавтобус вылетел с трассы в придорожную канаву, — рассказал представитель полиции в провинции Бургенланд Гельмут Марбан:

«Когда мы приехали, мы обнаружили в автобусе 20 мигрантов, помогать троим из них было уже поздно, они погибли в аварии – это женщина и двое мужчин. Семь человек тяжело ранены и доставлены в близлежащие больницы, некоторые на вертолетах».

В полиции полагают, что микроавтобус перевозил нелегальных мигрантов по одному из популярных у торговцев людьми маршрутов. Среди пассажиров были дети. Водитель помещён под стражу. По предварительным данным, это выходец из России. Полиция выясняет личности и происхождение мигрантов, находившихся в микроавтобусе.