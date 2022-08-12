Марина Овсянникова: "Листок бумаги стал опаснее, чем пистолет в нынешней России"

Адвокат экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которую обвиняют по статье "о распространении заведомо ложной информации о российской армии", заявил журналистам, что его подзащитная оказалась в заложниках у своей совести.

Дмитрий Захватов также пояснил, почему заседание проходило в закрытом режиме. В четверг московский суд отправил Овсянникову под домашний арест до 9 октября.

"Марина оказалась в заложниках у своей совести и в заложниках у любви к своим детям. Она не может находиться за границей, потому что здесь ее дети, но здесь она не может молчать", - сказал Захватов у здания суда.

После акции с антивоенным плакатом в прямом эфире Первого канала Овсянникова уехала из России, но вскоре вернулась, чтобы решить вопрос об опеке над детьми. Ее муж работает на телеканале RT. Иск в суд об определении места жительства детей он подал, по словам адвоката Овсянниковой, "неожиданно для всех" и потребовал, чтобы дети проживали у него, "хотя все эти годы они жили у Марины и никаких проблем не возникало".

В середине июля Овсянникова устроила одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты". Тогда ее не задержали, но, по словам Захватова, эта акция стала причиной возбуждения нового дела против журналистки.

"По всем таким делам заседания закрытые. Это делается для того, чтобы люди не распространяли свою позицию. Ведь когда вы кого-то надолго сажаете или заключаете под стражу, а человек со всей очевидностью не сделал ничего предосудительного, вы превращаете его в мученика. Поэтому для власти лучше, чтобы как можно меньше людей все это видели и слышали", - отметил адвокат.

По делу "о распространении фейков о российской армии" Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы.

"Листок бумаги стал опаснее, чем пистолет в нынешней России", - сказала Овсянникова из-за стекла в ответ на решение судьи отправить ее под домашний арест. Журналистке запрещено также пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме родственников и адвоката.