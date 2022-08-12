Провалившееся ограбление в Риме

Спасатели в Риме вытащили из самодельного туннеля мужчину, который оказался под землей на глубине шести метров.

Несчастный случай и как результат – неудавшееся ограбление. Трагикомедия в стиле итальянского кино. Римским пожарным потребовалось пробить асфальт и восемь часов тяжелой работы, чтобы спасти неудачливого грабителя.

Предполагается, что мужчина делал подкоп к зданию банка под одной из центральных улиц города. Три соучастника арестованы при попытке бегства.

Жители района не знают, смеяться или плакать.

"Похоже на фильм "Банда подкопщиков". Некоторые говорят, возможно это рабочий и он просто упал. Как же! Рабочий, который случайно провалился на несколько метров под землю!? Это смешно!" - комментирует произошедшее местный житель Джорджио Карделлити.

Полиция предполагает, что банда грабителей арендовала пустое помещение магазина, из которого они начали рыть подкоп... Поблизости находятся отделения двух коммерческих банков.