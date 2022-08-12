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Южная Корея

Антониу Гутерриш призвал к полной денуклеаризации Кореи

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 Euronews
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Антониу Гутерриш и Юн Сок Ёль.
Антониу Гутерриш и Юн Сок Ёль.   -   Авторское право  AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Сеуле с президента Южной Кореи Юн Сок Ёлем. В ходе совместного обеда Гутерриш выразил поддержку полной денуклеаризации Корейского полуострова. Это было сделано на фоне предположений о подготовке нового ядерного испытания в Северной Корее.

Я хотел бы вновь подтвердить нашу явную приверженность полной, достоверной и необратимой денуклериазации Корейского полуострова и КНДР как основополагающего условия мира, безопасности и стабильности целого региона.
Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН

Генеральный секретарь ООН также встретился с Министр иностранных дел Южной Кореи Паком Чином, который пообещал обнародовать 15 августа поэтапный план политики Сеула в отношении КНДР, включающий меры по обеспечению экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности.

Напряженность между двумя Кореями усилилась в июне после того, как Пхеньян осуществил учебный пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В ответ Сеул провел собственные ракетные испытания.