Антониу Гутерриш призвал к полной денуклеаризации Кореи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Сеуле с президента Южной Кореи Юн Сок Ёлем. В ходе совместного обеда Гутерриш выразил поддержку полной денуклеаризации Корейского полуострова. Это было сделано на фоне предположений о подготовке нового ядерного испытания в Северной Корее.

Я хотел бы вновь подтвердить нашу явную приверженность полной, достоверной и необратимой денуклериазации Корейского полуострова и КНДР как основополагающего условия мира, безопасности и стабильности целого региона. Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

Генеральный секретарь ООН также встретился с Министр иностранных дел Южной Кореи Паком Чином, который пообещал обнародовать 15 августа поэтапный план политики Сеула в отношении КНДР, включающий меры по обеспечению экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности.

Напряженность между двумя Кореями усилилась в июне после того, как Пхеньян осуществил учебный пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. В ответ Сеул провел собственные ракетные испытания.