Энн Хеч не выживет после автокатастрофы — семья актрисы

Голливудская актриса Энн Хеч, вероятнее всего, не выживет после того, как на прошлой неделе попала в серьезную аварию, сообщила ее семья.

MINI Cooper звезды фильмов "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Шесть дней, семь ночей" и ремейка "Психо" на полной скорости врезался в жилой дом и загорелся. Чтобы потушить пожар, потребовалось около часа. Кроме самой Энн Хеч, никто не пострадал.

В результате автокатастрофы актриса впала в кому, врачи диагностировали у неё тяжелую травму головного мозга. По предварительным данным, в её крови обнаружили следы алкоголя или наркотиков, но требуются дополнительные исследования, чтобы определить о каких именно препаратах идет речь.

Ожидается, что Энн Хеч отключат от аппаратов искусственного жизнеобеспечения, как только врачи заключат, подлежат ли её внутренние органы передаче на благотворительность в донорских целях — таким было завещание актрисы.