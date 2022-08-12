English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Энн Хеч не выживет после автокатастрофы — семья актрисы

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Американская актриса Энн Хеч
Американская актриса Энн Хеч   -   Авторское право  AP/Jordan Strauss/Invision

Голливудская актриса Энн Хеч, вероятнее всего, не выживет после того, как на прошлой неделе попала в серьезную аварию, сообщила ее семья. 

MINI Cooper звезды фильмов "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Шесть дней, семь ночей" и ремейка "Психо" на полной скорости врезался в жилой дом и загорелся. Чтобы потушить пожар, потребовалось около часа. Кроме самой Энн Хеч, никто не пострадал.

В результате автокатастрофы актриса впала в кому, врачи диагностировали у неё тяжелую травму головного мозга. По предварительным данным, в её крови обнаружили следы алкоголя или наркотиков, но требуются дополнительные исследования, чтобы определить о каких именно препаратах идет речь.

Ожидается, что Энн Хеч отключат от аппаратов искусственного жизнеобеспечения, как только врачи заключат, подлежат ли её внутренние органы передаче на благотворительность в донорских целях — таким было завещание актрисы.