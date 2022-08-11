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Дания

Запад обещает собрать 1,5 миллиарда евро на военные нужды Киева

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 Euronews
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Министр обороны Дании Мортен Бёдсков и премьер-министр Метте Фредериксен.
Министр обороны Дании Мортен Бёдсков и премьер-министр Метте Фредериксен.   -   Авторское право  Philip Davali/Philip Davali

Участники конференции спонсоров Украины, которая прошла в Дании, пообещали более 1,5 миллиардов евро на военные нужды Киева. В конференции, в организации которой кроме Дании Украины принимала участие Великобритания, собрались представители 26 стран, в том числе Соединенных Штатов Америки.

«Мы все должны продолжать и увеличивать поддержку Украине оружием, обучением и финансированием разминирования. Надеюсь, что сегодня мы согласуем еще больше субсидий. И, конечно, Дания готова внести свой вклад. Сегодня мы объявим о новой субсидии в 110 млн евро на оружие, технику и обучение солдат».

К собравшимся по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Участники конференции пообещали потратить собранные деньги на поставки Украине оружия, прежде всего ракет и артиллерийских снарядов, и расширить производство вооружений на территории самой Украины. Польша, Словакия и Чехия заявили о намерении нарастить собственное производство оружия. Созданием специального фонда для сбора средств займется Великобритания.