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Великобритания

В Англии арестован «палач ИГИЛ»

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 Euronews
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Эйн Дэвис.
Эйн Дэвис.   -   Авторское право  Elizabeth Cook/AP

Британский гражданин Эйн Дэвис, обвиняемый в том, что он был палачом на службе группировки «Исламское государство», задержан в Лутонском аэропорту Лондона, вскоре по прибытии на родину. Он считается одним из четырех «битлов ИГИЛ» — людей с британским акцентом, пытавших и казнивших пленных.

Дэвису предъявлены обвинения в терроризме. Сам он свою вину не признает. Семь предыдущих лет он провел в турецкой тюрьме, где был заключен как террорист.