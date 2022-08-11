В Англии арестован «палач ИГИЛ»

Британский гражданин Эйн Дэвис, обвиняемый в том, что он был палачом на службе группировки «Исламское государство», задержан в Лутонском аэропорту Лондона, вскоре по прибытии на родину. Он считается одним из четырех «битлов ИГИЛ» — людей с британским акцентом, пытавших и казнивших пленных.

Дэвису предъявлены обвинения в терроризме. Сам он свою вину не признает. Семь предыдущих лет он провел в турецкой тюрьме, где был заключен как террорист.