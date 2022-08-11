Европейский союз помогает Франции тушить лесные пожары

Во Франции продолжают полыхать лесные пожары, вызванные жарой и засухой. В огне уже погбло 7 тысяч гектаров леса в департаменте Жиронда на юго-западе страны. Каждый день сообщается о возгораниях в новых местах и там, где пожар уже был потушен.

Места пожаров посетили премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«В настоящее время мы в полной мере пользуемся европейской солидарностью, — заявила премьер-министр. — Когда сюда в июле приезжал президент республики, у нас было два пожарных вертолета. Сейчас у нас их 9, а до конца недели будет 11. Поэтому я могу вас заверить, что мы никогда не задействовали столько воздушных средств для тушения пожаров».

4 самолета для тушения пожаров во Францию прислала Европейская комиссия. Ранее они находились в Греции и Швеции. Также на помощь французским пожарным были отправлены пожарные команды из Германии, Польши, Австрии и Румынии.

Из-за интенсивности и размаха лесных пожаров из своих домов были эвакуированы 8 тысяч жителей Жиронды и еще 2 тысячи жителей департамента Ланды. Некоторые из них оказались в эвакуации уже второй раз за лето.