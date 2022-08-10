Армия дронов в небе над Украиной

Использование беспилотных летательных аппаратов стало обязательным элементом современной войны. Не стал исключением и украинский конфликт. Вооруженные силы Украины используют ударные БПЛА производства Турции, США, Польши и других стран. Не менее важную роль играют небольшие квадрокоптеры типа китайских DJI Мавик и Matrice, предназначенные для съемок с высоты птичьего полета. Военные используют их для ведения разведки и для наведения артиллерии на цель. Украинское подразделение «Светлячки» применяет их на южном участке фронта, в районе Николаева.

В начале месяца украинские военные объявила о получении новой партии беспилотников, закупленных на деньги, собранные в рамках кампании «Армия дронов». До конца августа на собранные 20 млн долларов ВСУ планируют закупить 200 дронов-разведчиков. Российская армия также использует для разведки и наведения китайские квадрокоптеры, а в качестве ударных систем — в основном беспилотный комплекс «Орлан-10» российского производства.

Украинские военные из подразделения «Светлячки» говорят, что идет война артиллерии и дронов. Говоря о перспективах анонсированного месяц назад министром обороны Резниковым наступления на Херсон, они говорят, что предпочли бы дождаться российского наступления.