Испания приступает к энергосбережению

Испания применяет меры по энергосбережению: летом в офисах, магазинах, барах и ресторанах температура не должна опускаться посредством кондиционеров ниже 27ºC. А витрины магазинов с этой среды будут закрываться в 22:00.

Зимой общественные помещения не смогут нагреваться выше 19ºC. В эту среду поэтапно вступит в силу ряд и других мер в связи с возможным зимним энергетическим кризисом, если Россия прекратит поставки газа в Европу.

Несмотря на низкую зависимость Испании от российского газа, для премьер-министра Педро Санчеса это европейское обязательство:

"Мы должны соблюдать договоренности, достигнутые нами в Брюсселе, и проявить солидарность. Несмотря на то, что Испания лучше подготовлена ​​в силу своего географического положения по сравнению с другими странами, которые гораздо больше зависят от российского газа и других российских источников энергии (такие, как Германия, Италия и другие страны Центральной и Восточной Европы), Испания также солидарна с остальными европейскими странами".

Магазины также будут обязаны держать свои двери закрытыми с сентября, а системы отопления должны будут проверяться чаще, чтобы повысить их эффективность.

Эти обязанности, возложенные на торговые точки и заведения общепита, воспринимаются ими неохотно. Недовольны и простые испанцы:

"Это будет невозможно, потому что сейчас у нас 18ºC внутри кафе-мороженого. Если мы поднимем температуру до 27ºC, мы будем потеть весь день, и нам не нужно будет ходить в спортзал. Холодильники выделяют много тепла, очень много тепла".

"Если вы выходите из дома, чтобы прогуляться, вам хочется видеть что-то радостное, а когда вы не увидите огней в своём районе, а потом выйдете на большой проспект, а том тоже будет темно, то хочешь не хочешь подумаешь: "Что же такое происходит?"

От соблюдения мер по энергосбережению в Испании освобождены больницы и поликлиники, школы, парикмахерские, а также транспортные средства.