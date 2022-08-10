Китай будет продолжать учения близ Тайваня

США "должны взять на себя полную ответственность" за рост напряженности в Тайваньском проливе. Об этом сказал посол КНР в Австралии Сяо Цянь. Заявление дипломата прозвучало на фоне учений Вооруженных сил Китая. Маневры начались 4 августа, нас следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси. По словам дипломата, ее поездка на Тайвань подорвала мир и стабильность. Маневры должны были завершиться 7 августа, но были продлены.

Сяо Цянь посол КНР в Австралии: "Наша цель направить сигнал ясный и четкий тем, кто нарушает приверженность политике "одного Китая", кто поддерживает один Китай, один Тайвань, или два Китая. Мы отправляем сигнал тем, кто пытается оторвать Тайвань от Китая. Наше послание ясно, это действие, реакция на провокации, провокации со стороны США, со стороны сепаратистских движений на острове Тайвань. Наши действия законны и оправданы, и нет причин для другого подхода".

В среду власти КНР опубликовали так называемую "белую книгу" - "Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху". В документе говорится, что полное воссоединения Китая - процесс, который нельзя остановить. В заявлении также сообщается, что Пекин не обещает отказаться от использования силы и оставляет за собой право принять все необходимые меры.

Во вторник армия Тайваня провела артиллерийские учения с боевыми снарядами, имитируя защиту от китайского вторжения, в подготовке которого МИД острова обвиняет Пекин. Манёвры прошли в южном округе Пиндун.