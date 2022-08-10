Потерявшегося в Сене кита-белуху пришлось усыпить

Кита-белуху, отклонившегося от своей арктической среды обитания и оказавшегося в реке Сене, пришлось усыпить из гуманных соображений по прибытии в нормандский порт Уистреам на северо-западе Франции. После перевозки истощённого и ослабевшего животного ветеринары отметили сильное ухудшение его здоровья.

Гигантское животное весом почти 800 кг было впервые замечено в Сене 2 августа. Защитники животных пытались накормить его рыбой, но все попытки были безуспешны. В ночь со вторника на среду спасателям удалось извлечь животное из воды с помощью огромной сети. Операция длилась более 6 часов. Белуха уже проявляла признаки слабости и нервозности.

Ветеринар Флоренс Оливе Куртуа говорит:

"Это млекопитающее имело недостаточный тонус мышц, чтобы нормально дышать. Поэтому оно страдало от дыхательной недостаточности, и мы посчитали, что его состояние несовместимо с жизнью".

Кита поместили на баржу, чтобы перевезти в специально оборудованный шлюз с морской водой в Нормандии. В среду утром специальный грузовик с белухой направился во французский порт Уистреам. Здесь предполагалось держать его под наблюдением три дня, а затем выпустить в Ла-Манш.