У всемирно известной бегемотихи Фионы появился младший брат

У всемирно известной бегемотихи Фионы из зоопарка Цинциннати в американском штате Огайо 3 августа появился младший брат. Он, в отличие от своей пятилетней сестры, родился доношенным. Работники зоопарка сообщили, что детеныш, которого они приняли в свою семью на прошлой неделе, - мальчик. Сотрудникам потребовалось несколько дней, чтобы выяснить пол ребенка. Но для них это не имеет большого значения, самое главное, что малыш здоров и чувствует себя хорошо. Поначалу они не хотели мешать его знакомству и привыканию к маме.

На прошлой неделе в зоопарке сообщили, что детеныш уже отлично поладил со своей 23-летней мамой Биби, начал ходить, плавать и весил как минимум в два раза больше, чем его сестра Фиона при рождении, (не менее 60 фунтов).

"Этот бегемот кажется нам огромным, потому что Фиона, первый ребенок Биби, весила всего 29 фунтов, когда родилась на шесть недель раньше срока, и не могла стоять самостоятельно", - рассказала Кристина Горсач, руководитель по уходу за животными зоопарка Цинциннати.

Сейчас новорожденный бегемот проводит все время с мамой Биби и пока не был представлен своей старшей звездной сестре Фионе. Однако он уже видел ее издалека.

Теперь малышу предстоит выбрать имя. Сотрудники зоопарка призвали общественность представить свои идеи имен на рассмотрение.

Фиона является первым нильским бегемотом, родившимся в зоопарке Цинциннати за 75 лет, и первым представителем вида, которого сканировали в утробе матери с помощью ультразвука. Она родилась на шесть недель раньше срока 24 января 2017 года с весом при рождении 13 кг. И сотрудники зоопарка сомневались в том, что она выживет. Поначалу она не могла стоять и нуждалась в кормлении из бутылочки материнским молоком с добавлением детской смеси.

В следующем месяце, во время прорезывания зубов, она начала отказываться от бутылочки и у нее произошло обезвоживание. За ней ухаживали специалисты из детской больницы Цинциннати. За судьбой бегемотихи следили поклонники со всего мира. Она стала звездой зоопарка и героиней соцсетей. Чтобы собрать деньги на уход за Фионой, в соцсетях запустили хэштег #teamfiona. Изображение бегемота стали печатать на сувенирах, в честь Фионы даже выпустили пиво.

Сегодня у Фионы все в порядке. И, по некоторым данным, у нее налаживаются отношения с отцом ее новорожденного брата 17-и летним бегемотом Такером, приехавшим в Цинциннати из Сан-Франциско в прошлом году. Во всяком случае они с удовольствием проводят время друг с другом, а 2000-килограммовую Фиону даже видели счастливо дремлющей на 4500-килограммовом Такере.

Его знакомство с Фионой и ее мамой Биби произошло почти через четыре года после смерти отца Фионы. Сотрудники зоопарка приняли нелегкое для всех решение усыпить 36-летнего Генри после его долгой борьбы с хронической инфекцией и нарушением функции почек. Ну а сегодня в зоопарке Цинциннати надеются на то, что новорожденный бегемот станет таким же любимцем публики как и его знаменитая сестра.