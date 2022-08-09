Солдаты НАТО отстроили эстраду в Эстонии

На этой неделе группа военнослужащих НАТО, дислоцированных в Эстонии, "сложила на время оружие" для выполнения нетрадиционной созидательной миссии на острове Сааремаа - солдаты британской армии построили новую сцену для эстрады летнего театра в столичном Курессаареском парке здоровья. Дело в том, что сцена старого сооружения со временем полностью пришла в негодность и стала опасной для выступлений.

Для контроля за своими подчиненными и ведущимися строительными работами в минувшие выходные на Сааремаа специально прилетел командир - подполковник Эдвард Уиллкокс. Высокопоставленный офицер, похоже, остался доволен работой своих ребят на стройке, хотя и воздержался от комментариев.

Как оказалось, такая работа не является чем-то необычным для солдат британских инженерных войск. Все военнослужащие Корпуса королевских инженеров обучаются инженерному и сапёрному делу. Сержанты и сапёры также имеют другую профессию. И список этих профессий очень велик - от специалиста по обезвреживанию взрывных устройств до водолаза. По мнению командира подразделения, майора Дэвида Джонса, британские королевские инженеры обязательно должны заниматься своими ремеслами, чтобы не потерять профессиональных навыков:

"У нас, британских королевских инженеров, есть три профессии. Первая - быть солдатом, вторая - быть боевым инженером, то есть уметь взрывать, строить мосты и тому подобное, и третья - иметь ремесло. Поэтому очень важно, чтобы мои солдаты имели возможность заниматься этими ремеслами. Так что у нас есть плотники, есть сантехники, электрики, все в отряде, кому нужно проводить время с инструментами. И эта возможность заниматься этим ремеслом и тренироваться является частью усиленной боевой группы передового присутствия в Тапе".

Власти Сааремаа были очень благодарны британским солдатам за ремонт эстрады, ведь муниципалитет должен покрыть только стоимость строительных материалов.

"С нами связались представители подразделения НАТО. Мы нашли общий язык и начали искать разные места и объекты, за которые они могли бы взяться. Этот им понравился и они приступили к работе. Мы купили материалы, это обошлось нам примерно в 7000 евро. И больше мы ничего не оплачивали, хотя по нашим подсчетам должны были заплатить еще 10 000 евро. В итоге все довольны и счастливы. И я думаю, от этой сделки выиграют все", - говорит Микк Туйск, вице-мэр Сааремаа.

Таким образом британские военные НАТО смогли быть полезными острову, где сейчас базируются, а местные жители скорее всего еще долго будут вспоминать их с благодарностью, ведь строить - не разрушать, что особенно актуально сегодня.