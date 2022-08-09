Смерть британца на Мальорке

Это обнародованное во вторник видео запечатлело минуты, предшествовавшие смерти гражданина Великобритании Тобиаса Уайт-Сэнсона на одной из дискотек Мальорки 26 июля. Потасовка с вышибалами, вызвавшими полицию, закончилась тем, что Тобиас Уайт-Сэнсон впал в кому и скончался в больнице 31 июля. Его брат - миллиардер Максимилиан Уайт-Сэнсон - обвиняет испанскую полицию в жестокости и требует справедливости:

"Кажется, в течение 30 минут 8 полицейских навалились на всё его тело, с головы до ног и держали его на земле. Все люди собрались вокруг них и говорили полиции, что так они могут убить его. Тоби кричал, говорил, что не может дышать, просил отпустить его. В тот момент мой брат фактически боролся за свою жизнь".

На вопрос Euronews гражданская гвардия Испании заявила:

"* Полицейские отреагировали на инцидент в ночном клубе в Магалуфе рано утром в прошлый вторник, когда клиент предположительно ударил головой вышибалу после того, как тот попросил его надеть майку.

* Субъекта необходимо было удерживать с применением соответствующей силы для его собственной безопасности и безопасности окружающих.

* Мы обнаружили, что субъект употреблял различные виды наркотиков; кокаин, мдма, экстази и гашиш".

Тобиасу Уайт-Сэнсону , отцу двоих детей, было 35 лет. Его семья хочет провести расследование на предмет того, было ли превышение полномочий в действиях правоохранителей, чьё мнение о том, что произошло в ту роковую ночь, похоже, сильно отличается от версии родственников. .