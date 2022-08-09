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Южная Корея

Наводнение в Сеуле унесло жизни семи человек

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 Андрей Позняков
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Последствия наводнения в Сеуле
Последствия наводнения в Сеуле   -   Авторское право  AP Photo/Ahn Young-joon

По меньшей мере семь человек погибли в результате наводнения в столичном регионе Южной Кореи. Ещё шестеро числятся пропавшими без вести.

Из-за обильных дождей оказались затоплены улицы нескольких районов Сеула, в том числе Гангнама. Эвакуированы более 400 жителей. К утру вторника десятки улиц всё ещё были закрыты для проезда из соображений безопасности.

Метеорологи предупреждают об угрозе нового наводнения – во вторник ожидаются мощные ливни.