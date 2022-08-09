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Япония

Ушёл из жизни Иссей Миякэ

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 Кнарик Хачатрян
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Японский модельер Иссей Миякэ
Японский модельер Иссей Миякэ   -   Авторское право  Kyodo News via AP

Знаменитый японский модельер Иссей Миякэ скончался в возрасте 84 лет от рака печени. Он основал один из крупнейших модных брендов Японии и был известен своими смелыми драпированными вещами, а также чёрными водолазками, которые носил бывший гендиректор Apple Стив Джобс. 

Миякэ считают одним из тех, кто открыл западу уникальное японское видение. Для создания одежды он также использовал компьютерные технологии. Практичная одежда Миякэ была призвана прославлять человеческое тело независимо от расы, телосложения, размера или возраста.