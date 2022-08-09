ЕС обсуждает призывы ограничить въезд россиян

Премьер-министры Эстонии и Финляндии поддержали призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть въезд в страны ЕС для россиян. «Посещение Европы это привилегия, а не право», - заявила глава эстонского правительства Каи Каллас. Она настаивает на отмене туристических виз для граждан России.

С этим согласна премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она, впрочем, отмечает, что важно ещё добиться единства по этому вопросу:

«Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную войну в Европе, российские туристы могут свободно путешествовать. Но это сложный вопрос. Речь идет не только о визах, которые выдает Финляндия. Мы входим в Шенгенскую зону, это также вопрос о шенгенских визах. Мы должны обсудить это с другими европейскими странами на уровне ЕС и найти общее решение. Это единственный эффективный выход. Понятно, что Финляндия используется как транзитная страна, через Финляндию они летят в другие страны, путешествуют в другие места».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал запрет на въезд в страны Запада для всех россиян, независимо от их убеждений, «самыми важными санкциями». Он заявил, что это единственный способ повлиять на Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил эти инициативы с политикой нацистской Германии:

«__К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию – это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего».

В Еврокомиссии отмечают, что визовый кодекс не предусматривает запрета на выдачу краткосрочных виз гражданам тех или иных стран, а некоторые категории заявителей не могут быть автоматически лишены права на въезд в ЕС, в частности, по гуманитарным основаниям.