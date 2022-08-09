English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Финляндия

ЕС обсуждает призывы ограничить въезд россиян

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Пункт контроля на границе Финляндии и России
Пункт контроля на границе Финляндии и России   -   Авторское право  Lauri Heino/Lehtikuva via AP, File

Премьер-министры Эстонии и Финляндии поддержали призыв президента Украины Владимира Зеленского закрыть въезд в страны ЕС для россиян. «Посещение Европы это привилегия, а не право», - заявила глава эстонского правительства Каи Каллас. Она настаивает на отмене туристических виз для граждан России.

С этим согласна премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она, впрочем, отмечает, что важно ещё добиться единства по этому вопросу:

«Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную войну в Европе, российские туристы могут свободно путешествовать. Но это сложный вопрос. Речь идет не только о визах, которые выдает Финляндия. Мы входим в Шенгенскую зону, это также вопрос о шенгенских визах. Мы должны обсудить это с другими европейскими странами на уровне ЕС и найти общее решение. Это единственный эффективный выход. Понятно, что Финляндия используется как транзитная страна, через Финляндию они летят в другие страны, путешествуют в другие места».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал запрет на въезд в страны Запада для всех россиян, независимо от их убеждений, «самыми важными санкциями». Он заявил, что это единственный способ повлиять на Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил эти инициативы с политикой нацистской Германии:

«__К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию – это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего».

В Еврокомиссии отмечают, что визовый кодекс не предусматривает запрета на выдачу краткосрочных виз гражданам тех или иных стран, а некоторые категории заявителей не могут быть автоматически лишены права на въезд в ЕС, в частности, по гуманитарным основаниям.

Видеомонтаж • Андрей Позняков