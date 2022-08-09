В Евросоюзе вступило в силу соглашение о сокращении потребления российского газа. Оно было принято на фоне снижения объёмов поставок топлива по трубопроводу «Северный поток» и обсуждений проблемы энергетической безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европе надо готовиться к худшему сценарию развития отношений с Москвой. Речь шла в том числе об угрозе прекращения поставок топлива зимой.

В соответствии с договорённостями, утверждёнными на прошлой неделе, страны-члены ЕС должны до 31 марта уменьшить потребление газа из России на 15% по сравнению со средними показателями последних пяти лет.

Это означает, что в ближайшие месяцы в Евросоюзе надо сэкономить в общей сложности 45 млрд кубометров голубого топлива. Почти четверть от этого объёма приходится на Германию, которая получает порядка 40% газа, импортируемого из России в ЕС.

Некоторые члены союза, Венгрия, Испания, Португалия и Греция, требовали ввести исключения для стран, которые слишком сильно зависят от российских поставок.

Ранее в рамках очередного пакета санкций Евросоюз ввёл частичное эмбарго на импорт нефти из России – оно вступит в силу в декабре. В Брюсселе грозятся полностью блокировать ввоз нефтепродуктов, где содержится российское сырьё.

В Кремле заявляли, что заинтересованы в продолжении поставок энергоносителей на Запад. «Россия во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы», – говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Санкции и иные ограничения на российский импорт Москва расценивает как удар прежде всего по ЕС.