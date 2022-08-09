Взрыв на военном аэродроме Саки, есть погибший

Взрыв на военном аэродроме Саки, есть погибшийКомментарии
Один человек погиб и девять получили ранения в результате взрывов в аннексированном Россией Крыму.
По данным на этот час, взрывы раздались на складе боеприпасов военного аэродрома Саки, недалеко от города Новофёдоровка. Размещенные в соцсетях видео свидетельствуют, что после сильного взрыва образовался огненный шар, в небо поднялись клубы черного дыма.
В Telegram-канале "Новости Крыма сегодня" очевидцы сообщили о пожаре на взлетно-посадочной полосе и повреждениях близлежащих домов в результате, по их словам, десятков взрывов.
В российском Минобороны отрицают, что причиной взрывов стал обстрел. Здесь говорят о "нарушении требований пожарной безопасности".
В украинских соцсетях циркулируют предположения о том, что база была поражена украинскими ракетами дальнего радиуса действия.
По информации МЧС, пожар на аэродроме локализован.