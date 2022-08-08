Сенат США принял "решающий законопроект" Джо Байдена

Сенат США одобрил законопроект по борьбе с инфляцией и увеличению налоговой нагрузки на крупные корпорации. Мнения парламентариев разделились поровну – 50 на 50. Решающим стал голос вице-президента Камалы Харрис.

Демократы называют этот результат блестящей победой для президента Джо Байдена, который таким образом реализует свои предвыборные обещания. В документе идёт речь, в том числе, о защите климата, доступности здравоохранения и энергетической безопасности. Предложенные меры государственной помощи оценивают более чем в 430 млрд долларов.

Позади больше года напряженной работы, и сегодня Сенат творит историю. Я уверен, что Закон о снижении инфляции останется в истории как один из важнейших законодательных успехов XXI века. Наш законопроект снижает инфляцию, сокращает расходы, создает миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест и оказывается пакетом самых решительных мер по борьбе с изменением климата в истории США. Чак Шумер лидер демократов в Сенате

По оценкам сторонников инициативы, она позволит США сократить выбросы углерода на 40% к 2030 г. Миллиарды долларов должны быть направлены на поддержку производства электромобилей и проектов в сфере «зелёной» энергетики.

После голосования в Сенате законопроект ожидает рассмотрения в Палате представителей. Демократическое большинство рассчитывает принять его до конца недели. Джо Байден заявил, что хотел бы как можно скорее подписать этот акт.