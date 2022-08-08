Азиатские моллюски захватывают Луару

Азиатские моллюски стали серьёзной угрозой для Луары, самой длинной реки Франции. Впервые представителей вида корбикула заметили в акватории в 1970-х. С тех пор эти мелкие животные, почти не встречая естественных препятствий, размножились настолько, что вот-вот разрушат хрупкий баланс экосистемы реки и её долины, – предупреждают в агентстве по защите водных ресурсов Луары и Бретани.

Корбикула будет способствовать фильтрации воды в Луаре, ликвидирует фитопланктон, взвешенные твердые частицы, а это повысит прозрачность и приведёт к большей эффективности фотосинтеза. Лучи солнечного света смогут достичь дна Луары, где будут активнее развиваться макрофиты и водоросли. Давид Брюнэ агентство по защите водных ресурсов Луары и Бретани

Опасения вызывает и то, что, съедая фитопланктон, азиатские моллюски лишают кормовой базы наиболее мелких рыб в Луаре. В перспективе это может обернуться исчезновением целых видов. Ситуация осложняется тем, что эффективных методов борьбы с корбикулой, по словам экологов, пока нет. Экспертам остаётся лишь наблюдать за тем, как экосистема ищет новый баланс.