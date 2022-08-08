КНР не отзывает войска от Тайваня

Вооружённые силы КНР объявили о продлении сроков учений у границ Тайваня. Значительные военные силы были стянуты в этот район в ответ на организацию визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об угрозе роста напряжённости во всем тихоокеанском регионе в связи с этим заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг:

«Австралия по-прежнему призывает к деэскалации, и к этому призывает не только Австралия. Весь регион обеспокоен нынешней ситуацией, весь регион призывает к восстановлению стабильности».

Ситуацию вокруг Тайваня Вонг комментировала, принимая министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Он обратил внимание глобальное значение напряжённости между Пекином и Тайбэем:

«Мы видим своего рода нарастающую напористость Китая не только в этой части мира, но и в глобальном масштабе. Китай также очень внимательно следит за тем, что происходит в Европе, за тем, что происходит в Украине. Так что очень важно, чтобы мы работали вместе. Мы посылаем тот же сигнал о необходимости проявлять сдержанность, не допускать слишком жёстких реакций, не создавать ещё одну региональную и глобальную горячую точку».

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайбэй на прошлой неделе и заявила, что Вашингтон должен поддерживать Тайвань в свете растущих угроз со стороны КНР. В Пекине расценили этот визит как провокацию и грубое нарушение принципа единого Китая.