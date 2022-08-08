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Чад

Военное правительство Чада и повстанцы подписали мирное соглашение

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Подписание соглашения
Подписание соглашения   -   Авторское право  MUSTAFA ABUMUNES/AFP or licensors

Военное правительство Чада и представители почти 40 повстанческих группировок заключили мирное соглашение. Оно призвано возвратить страну к гражданскому правлению.

Договор был подписан в Дохе: в качестве посредника в примирении сторон выступали катарские власти. Общенациональный диалог открывается 20 августа в столице Чада Нджамене. В нем примут участие более 1300 представителей различных групп и движений.

Несмотря на усилия переговорщиков, одна из главных повстанческих организаций "Фронт перемен и согласия в Чаде" не присоединилась к соглашению, но заявила, что готова к дальнейшим консультациям.

В апреле прошлого года отряды этой группировки начали наступление на Нджамену. Им противостояли правительственные силы. Операцией руководил президент Идрисс Деби Итно, находившийся у власти более 30 лет. Глава государства погиб в бою с повстанцами.

В стране был создан переходный военный совет, который возглавил сын умершего президента генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно. Военное руководство объявило, что к 2023 году проведет в Чаде демократические выборы.