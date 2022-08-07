Прогулки с Тито по Загребу

Увидеть Загреб глазами Иосипа Броза Тито и больше узнать о самом бывшем президенте Югославии, предлагает жителям и гостям хорватской столицы экскурсовод Даниела Матиевич. Идея «Прогулок с Тито» у ней родилась в 2017 г., когда городские власти лишили имени Тито одну из крупнейших площадей в центре Загреба.

«Тито всё еще вызывает горячие споры, даже 42 года спустя после своей смерти, — говорит Даниела. — Задача тура — попытаться ввести эти споры в нормальное русло, потому что мы не можем забыть тот факт, что Тито был одним из политических гигантов ХХ века».

Кроме бывшей площади Тито участники экскурсии посещают еще места, посвященные деятелям антифашистскогго движения, и загребский вокзал, откуда многие из них отправлялись в концентрационные лагеря. В одном из партизанских отрядов Тито сражались дедушки Даниелы.

«Я хотела услышать что-то новое, может быть, малоизвестное, о чем мало говорят. Увидеть что-то новое в Загребе, а не только собор, Каменные Врата и другие известные места», — объяснила свой интерес к экскурсии туристка Ведрана Басич.

Маршал Тито был несомненно самым известным хорватом ХХ в. Но у нынешних хорватских националистов он ассоциируется прежде всего с Югославией и с партизанской борьбой против режима усташей. Поэтому Даниела часто подвергается травле в соцсетях и получает угрозы расправы.