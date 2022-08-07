Многотысячные парады ЛГБТ+ прошли в ряде европейских городов по случаю дня Кристофер-стрит. Он посвящён достижениям в борьбе за гендерное равноправие и поминовению погибших из-за дискриминации. В Гамбурге после двухлетнего перерыва в шествии приняли участие более 200 тысяч человек – они прошли через центр города под лозунгом «Разнообразие, а не насилие».

Знаковым стал ЛГБТ-парад и в Брайтоне на юге Англии, где традиция проведения таких акций так же была прервана из-за пандемии. Карнавальным шествием, посвященным любви, протесту и единению, участники праздника отметили ещё и 50-летие первой такой акции в городе.

Особенно массовым стал «Прайд» в Стокгольме. Его организаторы призывали ЛГБТ-сообщество активнее отстаивать свои позиции, не бояться быть неудобными для кого-либо, распространять радость и любовь. Это традиционно крупнейшая ЛГБТ-акция в Скандинавии, в стокгольмском параде участвовали около 50 тысяч человек.

В Амстердаме День Кристофер-Стрит отметили Парадом каналов. Флотилия прайда насчитывала около 80 разноцветных судов с радужной символикой. Они представляли, в том числе, различные правозащитные организации, частные компании, бары, модные бренды и даже вооружённые силы Нидерландов.