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Лесото

В южной Африке — разгар горнолыжного сезона

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Лыжники в Лесото.
Лыжники в Лесото.   -   Авторское право  AP Photo/Jerome Delay

В то время как миллионы европейцев изнывают от жары, в Африке занимаются зимними видами спорта. Но это не очередной тревожный сигнал об изменении климата, а уникальная особенность королевства Лесото, небольшого высокогорного государства, окруженного со всех сторон Южноафриканской республикой.

Расположенный здесь лыжный курорт, единственный в Африке к югу от экватора, привлекает сюда тысячи африканцев, увлеченных экзотическими видами спорта.

В Лесото проводится единственный в Африке турнир по фристайлу на лыжах и сноуборде. Но большинство лыжников здесь – новички, поездка в Лесото для которых – это уникальная возможность увидеть снег и приобщиться к зимним видам спорта.