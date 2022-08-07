Италия: акции за справедливость для Алика Огорчукву

Крупными манифестациями обернулось убийство выходца из Нигерии в итальянской провинции Мачерата. Участники одной из акций протеста требовали провести обстоятельное расследование гибели Алика Огорчукву, которого на глазах у прохожих в центре курортного города Чивитанова-Марке задушил итальянец.

Организаторы шествия поддержали официальную позицию следствия об отсутствии мотива расовой ненависти у убийцы. Они призвали не мешать разбирательству и не использовать это преступление для обсуждения проблемы расизма и продвижения политической повестки в преддверии парламентских выборов.

С этим несогласны участники второй манифестации, которая прошла по тому же маршруту в Чивитанова-Марке. Демонстранты требовали признать расовый аспект в гибели нигерийца.

Нашумевшее убийство было совершено 29 июля. Мужчина преследовал, а затем избил и задушил уличного торговца, пока прохожие снимали это на видео. По предварительным данным, конфликт начался с активных попыток нигерийца пообщаться с убийцей или его спутницей на оживлённой торговой улице. Известно, что задержанный состоял на учёте из-за проблем с психическим здоровьем.