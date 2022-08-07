English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Италия: акции за справедливость для Алика Огорчукву

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Акция с требованием справедливого расследования убийства Алика Огорчукву в Чивитанова-Марке
Акция с требованием справедливого расследования убийства Алика Огорчукву в Чивитанова-Марке   -   Авторское право  AP Photo/Antonio Calanni

Крупными манифестациями обернулось убийство выходца из Нигерии в итальянской провинции Мачерата. Участники одной из акций протеста требовали провести обстоятельное расследование гибели Алика Огорчукву, которого на глазах у прохожих в центре курортного города Чивитанова-Марке задушил итальянец.

Организаторы шествия поддержали официальную позицию следствия об отсутствии мотива расовой ненависти у убийцы. Они призвали не мешать разбирательству и не использовать это преступление для обсуждения проблемы расизма и продвижения политической повестки в преддверии парламентских выборов.

С этим несогласны участники второй манифестации, которая прошла по тому же маршруту в Чивитанова-Марке. Демонстранты требовали признать расовый аспект в гибели нигерийца.

Нашумевшее убийство было совершено 29 июля. Мужчина преследовал, а затем избил и задушил уличного торговца, пока прохожие снимали это на видео. По предварительным данным, конфликт начался с активных попыток нигерийца пообщаться с убийцей или его спутницей на оживлённой торговой улице. Известно, что задержанный состоял на учёте из-за проблем с психическим здоровьем.