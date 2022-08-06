Двухголовая черепаха может надеяться дожить до 100 лет

Необычная рептилия вылупилась в частном питомнике в нидерландской провинции Гелдерланд. У черепахи оказались две головы, две пары передних лап и два хвоста.

Владелец питомника отдал животное на обследование в ветеринарную клинику. По итогам компьютерной томографии выяснилось, что у близнецов под общим панцирем один набор лёгких и одна кишечная система. Эксперты полагают, что эта двухголовая черепаха имеет все шансы прожить долгую и здоровую жизнь. Особи этого вида могу доживать до 150 лет.