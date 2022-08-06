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Мексика

В Мексике почти трое суток ищут горняков в обрушевшейся шахте

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 Андрей Позняков
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Мексиканские военные и спасатели налаживают откачку воды из затопленной шахты
Мексиканские военные и спасатели налаживают откачку воды из затопленной шахты   -   Авторское право  Julio Cesar AGUILAR / AFP

Третьи сутки продолжается поисково-спасательная операция в угольной шахте на севере Мексики, где заблокированы 10 горняков. Подземные тоннели обрушились и были частично затоплены в среду. К откачке воды и разбору шахты привлекли около 400 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не спасут всех пропавших без вести.