В Мексике почти трое суток ищут горняков в обрушевшейся шахте

Третьи сутки продолжается поисково-спасательная операция в угольной шахте на севере Мексики, где заблокированы 10 горняков. Подземные тоннели обрушились и были частично затоплены в среду. К откачке воды и разбору шахты привлекли около 400 человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не спасут всех пропавших без вести.