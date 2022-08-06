В Хиросиме почтили память жертв американской ядерной бомбардировки города

Япония вспоминает жертв ядерной бомбардировки Хиросимы. В 77-летнюю годовщину удара по одному из крупнейших городов страны состоялось возложение цветов к мемориалу рядом с эпицентром взрыва.

В церемонии принял участие генсек ООН Антониу Гутерриш. В своём обращении он предостерёг человечество от беспечного отношения к оружию массового поражения и вновь заговорил об угрозах эскалации конфликтов последнего времени:

«Кризисы с серьёзной ядерной подоплёкой распространяются быстро – от Ближнего Востока до Корейского полуострова, до вторжения России в Украину. Совершенно неприемлемо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, допускали саму возможность ядерной войны. Я обращаюсь к ним с простым посланием: навсегда забудьте про ядерное оружие как средство решения проблем».

6 августа 1945 в результате американской ядерной бомбардировки мгновенно погибли до 80 тысяч жителей Хиросимы, общее число жертв только к концу года, по разным оценкам, составило до 166 тысяч. Через три дня США сбросили ядерную бомбу на Нагасаки.

До сих пор Вашингтон отказывается приносить извинения за столь массовое убийство мирных японцев.