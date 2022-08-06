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Нидерланды

Водный парад ЛГБТ-сообщества в Амстердаме

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Участники парада и зрители.
Участники парада и зрители.   -   Авторское право  Peter Dejong/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Амстердаме прошел водный парад ЛГБТ-сообщества, который привлек внимание сотен тысяч зрителей. Участники парада передвигались по каналу на лодках. Это первое такого рода мероприятие в Амстердаме после двухлетнего перерыва, связанного с ковидом. По словам участников, ЛГБТ-сообщество нуждается в такого рода событиях:

«Конечно, проводить это нужно, имея в виду все инциденты этого года, в том числе здесь в Амстердаме. Людей отвергают из-за того, как они выглядят. В ресторанах им говорят: «кухня не работает, вы здесь не поедите», в то время как других обслуживают. Поэтому да, нужно проводить даже в Амстердаме. И не только здесь, но и в других местах Нидерландов тоже. Да, парады гордости очень нужны».

Нидерландская полиция не допустила до участия в параде лодку, на которой были помещены лозунги в поддержку протестов фермеров против политики правительства по сокращению азотных выбросов. Протесты фермеров не утихают в Нидерландах с конца июня.