Венгрия: будут ли фейерверки?

Венгерское правительство обещает устроить в этом году крупнейшее фейерверк-шоу в Европе в честь главного национального праздника, который отмечается 20 августа.

Фейерверки запланированы не только в Будапеште, но и в других городах. В прошлом году они обошлись венгерскому бюджету в 30 миллионов евро, и в нынешнем проведение дорогостоящего красочного шоу стало причиной политических споров. В нескольких городах, где у власти оппозиция, фейерверки были отменены.

Одно из независимых венгерских изданий опубликовало в Интернете петицию под лозунгом "Экономическая стабильность вместо фейерверков!" против будапештского - самого дорогого - салюта, которую уже подписали почти 190 тысяч венгров.

Часть жителей страны полагает, что в кризисное время тратить средства таким образом не стоит. Муниципалитеты, отказавшиеся от проведения шоу, решили направить деньги на другие нужды: например, приобрели к отопительному сезону дрова для нуждающихся семей, отменили плату за питание в детсадах.

"Я полностью согласна с тем, что деньги не должны тратиться на фейерверки. Мне кажется, это хорошая идея - покупать дрова для бедных, и поддержка семей с детьми тоже правильное решение", - говорит одна из жительниц Сегеда, третьего по численности города Венгрии, где фейерверки отменили, а сэкономленные средства направили на поддержку граждан с низкими доходами.

При этом в некоторых регионах власти предоставили жителям возможность самим решить, стоит ли проводить шоу.

"В местной газете был опубликован бюллетень. Урны для голосования были расставлены в разных местах города, у мэрии, в больницах и даже в автобусах. Так что каждый мог выбрать, нужен ему фейерверк или нет", - говорит заместитель мэра города Ходмезёвашархей Ференц Дьёндьёши.

Двадцатого августа в Венгрии в День святого Иштвана, первого короля страны, отмечают праздник основания венгерского государства. Традиция устраивать фейерверки в конце лета насчитывает десятилетия. Это одно из любимых зрелищ венгров независимо от политических взглядов.