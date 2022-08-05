English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Венгрия: будут ли фейерверки?

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Будапештский фейерверк - красочное, но дорогое зрелище
Будапештский фейерверк - красочное, но дорогое зрелище   -   Авторское право  Bela Szandelszky/AP2006

Венгерское правительство обещает устроить в этом году крупнейшее фейерверк-шоу в Европе в честь главного национального праздника, который отмечается 20 августа.

Фейерверки запланированы не только в Будапеште, но и в других городах. В прошлом году они обошлись венгерскому бюджету в 30 миллионов евро, и в нынешнем проведение дорогостоящего красочного шоу стало причиной политических споров. В нескольких городах, где у власти оппозиция, фейерверки были отменены.

Одно из независимых венгерских изданий опубликовало в Интернете петицию под лозунгом "Экономическая стабильность вместо фейерверков!" против будапештского - самого дорогого - салюта, которую уже подписали почти 190 тысяч венгров.

Часть жителей страны полагает, что в кризисное время тратить средства таким образом не стоит. Муниципалитеты, отказавшиеся от проведения шоу, решили направить деньги на другие нужды: например, приобрели к отопительному сезону дрова для нуждающихся семей, отменили плату за питание в детсадах.

"Я полностью согласна с тем, что деньги не должны тратиться на фейерверки. Мне кажется, это хорошая идея - покупать дрова для бедных, и поддержка семей с детьми тоже правильное решение", - говорит одна из жительниц Сегеда, третьего по численности города Венгрии, где фейерверки отменили, а сэкономленные средства направили на поддержку граждан с низкими доходами.

При этом в некоторых регионах власти предоставили жителям возможность самим решить, стоит ли проводить шоу.

"В местной газете был опубликован бюллетень. Урны для голосования были расставлены в разных местах города, у мэрии, в больницах и даже в автобусах. Так что каждый мог выбрать, нужен ему фейерверк или нет", - говорит заместитель мэра города Ходмезёвашархей Ференц Дьёндьёши.

Двадцатого августа в Венгрии в День святого Иштвана, первого короля страны, отмечают праздник основания венгерского государства. Традиция устраивать фейерверки в конце лета насчитывает десятилетия. Это одно из любимых зрелищ венгров независимо от политических взглядов.