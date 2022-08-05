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мир

Китай объявил о санкциях в ответ на визит Н. Пелоси на Тайвань

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Военная авиация в ходе учений в районе Тайваня.
Военная авиация в ходе учений в районе Тайваня.   -   Авторское право  AP/Xinhua

Китай объявил в пятницу введении персональных санкций в отношении председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси и членов ее семьи, а также о приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами в области борьбы с преступностью, борьбы с изменением климата и диалога с США на уровне региональных военных командований.

Таким образом Пекин отреагировал на визит, который Нэнси Пелоси нанесла в составе большой делегации на Тайвань, несмотря на протесты китайского руководства. В Пекине этот визит охарактеризовали как грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Сразу после визита Пелоси на Тайвань Китай начал проводить военно-морские учения в акваториях, прилегающих к острову. В ответ Белый Дом приказал авианосной ударной группе США "Рональд Рейган", сопровождавшей Пелоси, остаться в районе Тайваня.

Ранее Китай также ввел ряд экономических санкций в отношении Тайваня, де факто независимой территории, но формально считающейся территорией КНР. А китайская компания CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электроавтомобилей, отложила до осени решение о строительстве своего завода на территории США.