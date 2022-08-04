English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Польша

Польша требует освободить осужденную в Беларуси журналистку

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Польские власти обещают отреагировать на приговор на международном уровне
Польские власти обещают отреагировать на приговор на международном уровне   -   Авторское право  AP Photo/Francisco Seco, Pool

Временного поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского в четверг вызвали в польский МИД после того, как белорусская журналистка Ирина Славникова, сотрудничавшая с телеканалами TVP и "Белсат", была приговорена судом в Гомеле к пяти годам тюремного заключения. Варшава осудила этот приговор как неприемлемый и потребовала немедленно освободить журналистку.

Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши:"Госпожа Ирина Славникова является не только сотрудницей польского телевидения, но и одним из журналистов, которые борются за мир и верховенство закона в Беларуси. Помимо этого вопроса и нашей четкой позиции относительно нарушения прав журналистов в Беларуси, мы обсудим с господином поверенным в делах вопросы, которые возникают в последнее время и которые мы обсуждаем на переговорах с белорусскими дипломатами".

Журналистку признали виновной в "создании экстремистского формирования" и "участии в организации массовых беспорядков". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава отреагирует на это дело на международном уровне. По оценкам правозащитников, сейчас в Беларуси в заключении находятся более 30 журналистов.