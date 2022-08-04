Польша требует освободить осужденную в Беларуси журналистку

Временного поверенного в делах Беларуси в Польше Александра Чесновского в четверг вызвали в польский МИД после того, как белорусская журналистка Ирина Славникова, сотрудничавшая с телеканалами TVP и "Белсат", была приговорена судом в Гомеле к пяти годам тюремного заключения. Варшава осудила этот приговор как неприемлемый и потребовала немедленно освободить журналистку.

Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши:"Госпожа Ирина Славникова является не только сотрудницей польского телевидения, но и одним из журналистов, которые борются за мир и верховенство закона в Беларуси. Помимо этого вопроса и нашей четкой позиции относительно нарушения прав журналистов в Беларуси, мы обсудим с господином поверенным в делах вопросы, которые возникают в последнее время и которые мы обсуждаем на переговорах с белорусскими дипломатами".

Журналистку признали виновной в "создании экстремистского формирования" и "участии в организации массовых беспорядков". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что Варшава отреагирует на это дело на международном уровне. По оценкам правозащитников, сейчас в Беларуси в заключении находятся более 30 журналистов.